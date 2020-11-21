بلدية كفرشيما للاهالي: لتوخي الحذر بعد فرار مساجين من سجن بعبدا

أصدرت بلدية كفرشيما بيانا جاء فيه: "صباح اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2020 أعلن عن عملية فرار كبيرة لمساجين خطرين من سجن بعبدا حيث تقوم وحدات الجيش والقوى الامنية بعمليات مطاردة لهؤلاء. لذلك تدعو بلدية كفرشيما الاهالي الى توخي الحذر وعدم فتح ابواب المنازل قبل التثبت من هوية الزائر".