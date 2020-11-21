لبنان

محاضر ضبط في صيدا لمخالفين الاقفال العام.. كم بلغ العدد في أسبوع؟

Lebanon 24
21-11-2020 | 18:34
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 أقفل الأسبوع الأول من التدابير والإجراءات التي تتخذها دوريات قوى الأمن الداخلي وحواجزها في صيدا وضواحيها، منذ بدء سريان مفعول قرار التعبئة العامة، عن تسطير 898 محضر مخالفة، توزعت على الشكل التالي: 236 محضر مخالفة بحق مؤسسات خرقت قرار الإقفال، 414 محضر مخالفة لقرار المفرد مجوز، 155 محضر مخالفة بحق أفراد خرقوا حظر التجوال و93 محضر عدم ارتداء كمامة.
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