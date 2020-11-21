18
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
محاضر ضبط في صيدا لمخالفين الاقفال العام.. كم بلغ العدد في أسبوع؟
Lebanon 24
21-11-2020
|
18:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفل الأسبوع الأول من التدابير والإجراءات التي تتخذها دوريات قوى الأمن الداخلي وحواجزها في صيدا وضواحيها، منذ بدء سريان مفعول قرار التعبئة العامة، عن تسطير 898 محضر مخالفة، توزعت على الشكل التالي: 236 محضر مخالفة بحق مؤسسات خرقت قرار الإقفال، 414 محضر مخالفة لقرار المفرد مجوز، 155 محضر مخالفة بحق أفراد خرقوا حظر التجوال و93 محضر عدم ارتداء كمامة.
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
23:00 | 2020-11-20
20/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الانهيار" الكبير قريب.. أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار!
Lebanon 24
"الانهيار" الكبير قريب.. أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار!
07:30 | 2020-11-21
21/11/2020 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
07:00 | 2020-11-21
21/11/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!
10:55 | 2020-11-21
21/11/2020 10:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... كم بلغ عددهم؟ وماذا عن عدد القتلى بحادث السير؟
Lebanon 24
فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... كم بلغ عددهم؟ وماذا عن عدد القتلى بحادث السير؟
09:41 | 2020-11-21
21/11/2020 09:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:26 | 2020-11-21
المشرفية: سنحتفل بلبنان واحد لشعب واحد موحد
21:20 | 2020-11-21
عقيص: تخيّل يا فخامة الرئيس...
21:10 | 2020-11-21
باسيل: الاستقلال مش بس تحرر من الاحتلال الاستقلال انو يبقى قرار لبنان مستقل
21:05 | 2020-11-21
حبيش: الاستقلال الحقيقي عندما لا يكون الوطن إرثا لفرد أو مجموعة
21:03 | 2020-11-21
3 حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
21:01 | 2020-11-21
بو عاصي: استقلال لبنان هدف ومشروع
فيديو
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
12:55 | 2020-11-21
21/11/2020 21:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 21:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 21:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact