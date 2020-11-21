اسحق: الاستقلال الحقيقي بالتحرر من التبعية لمحور الممانعة

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق عبر "تويتر": "ذكرى الاستقلال هذا العام تشكل محطة صعبة من تاريخ لبنان. نأمل أن نخرج منها ونحقق الاستقلال الحقيقي من خلال: التحرر من التبعية العمياء لمنظومة محور الممانعة واتباعه وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من لغة المحاصصة والفساد والعودة إلى الحياد الإيجابي الذي ينادي به غبطة البطريرك" .