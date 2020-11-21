دياب: الفساد لا يقلّ خطراً عن الاحتلال

غرّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عبر "تويتر"، قائلاً: "لا يكتمل الاستقلال إلا بإصلاح يوقف الفساد ويسمح بقيام الدولة القوية العادلة التي تحمي أبناءها. الفساد لا يقلّ خطراً عن الاحتلال، والتحرّر منه لا يقلّ صعوبة عن التحرير. على أمل أن يكون الاستقلال المقبل مكتملاً، وأن تكتمل فرحة اللبنانيين بالتحرّر والتحرير".