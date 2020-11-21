حاصباني: تحية للجيش حامي الاستقلال ولكل مواطن يناضل لفك أسر لبنان

غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر": "استقلالنا تغلب على الحروب والاحتلالات وما بقي أمامه الا التغلب على منظومة الفساد والأسر ليبقى ويستمر. تحية للجيش اللبناني حامي الاستقلال ولكل مواطن يناضل بكل ما لديه لفك أسر لبنان والحفاظ على سيادته واستقلاله" .