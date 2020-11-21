الطبش: متى نهاية كابوس السجون اللبنانية؟

غردت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "قد يكونون قد هربوا من السجن الصغير الى السجن الأكبر، إلا أنهم بالتأكيد، والمئات غيرهم، ضحايا قضاء مستهتر، يتعامل مع أرواح الناس وحياتهم، بكل استخفاف وقلة مسؤولية، وباستكبار أحيانا كثيرة. ما حصل في نظارة بعبدا، من هروب وموت يدفعنا للسؤال، للمرة الألف: متى نهاية كابوس السجون اللبنانية؟.