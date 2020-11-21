مستشفى رفيق الحريري: 32 حالة حرجة وحالتا وفاة

أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجود 32 حالة حرجة داخل المستشفى وحالتي وفاة.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 204.- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 712.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.- حالات وفاة: 2.