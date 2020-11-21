فهمي يكشف.. هل يقفل المطار الأسبوع المقبل؟

بعد أن سرت شائعات كثيرة وانتشرت أخبار مفبركة في الساعات الأخيرة، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للـmtv أن "لا صحّة لكلّ ما يتمّ تداوله عن إقفال المطار الأسبوع المقبل وتمديد فترة الإقفال ومذكرة الإقفال العام حتّى 30 تشرين الثاني الحالي ما زالت سالكة.