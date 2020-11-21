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لبنان
بو عاصي: استقلال لبنان هدف ومشروع
Lebanon 24
21-11-2020
|
21:01
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر": "استقلال لبنان هدف ومشروع. هدف مجتمع ينشد الحياة ومشروع شعب يسعى لوطن.
77 عاما والحلم فعل إيمان بوطن الاستقلال والاستقرار والازدهار.
ونبقى..".
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