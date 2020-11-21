3 حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18/11/2020 و19/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات إيجابية.
* وجاءت نتائج 18/11/2020 كالتالي:
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
* وجاءت نتائج 19/11/2020 كالتالي:
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).