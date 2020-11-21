عقيص: تخيّل يا فخامة الرئيس...

غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر "تويتر"، قائلاً: "المقطع الاجمل: "يجب ان تتم التعيينات في الادارة على اساس الجدارة والكفاءة..."فخامة الرئيس ان كتلة نيابية سبق وتقدمت باقتراح قانون يهدف الى وضع آلية للتعيينات تراعي ما تفضلتم به، ولكن هناك من طعن بالقانون بعد صدوره وحرص على ابطاله.تخيّل يا فخامة الرئيس...".