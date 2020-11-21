المشرفية: سنحتفل بلبنان واحد لشعب واحد موحد

غرد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة عيد الإستقلال، فقال: "إكليل من الزهر على ضريح بطل الإستقلال الأمير مجيد أرسلان، وكلي ثقة وإيمان بأننا سنحتفل في القريب العاجل باستقلال لبنان الثاني، استقلاله من انتداب الفساد واحتلال الفاسدين، استقلاله من الزبائنية والطائفية والتعصب والأحقاد.‏سنحتفل بلبنان واحد لشعب واحد موحد".