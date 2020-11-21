لبنان

لا إصابات جديدة في الهرمل وحالة وفاة واحدة

Lebanon 24
21-11-2020 | 22:12
A-
A+
Doc-P-768228-637415936070821517.jpg
Doc-P-768228-637415936070821517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت لجنة التتبع والترصد في الهرمل أنه تم اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة. وقد اجرى فريق الهيئة الصحية الاسلامية بالتعاون مع وزارة الصحة وفرق الترصد في الهرمل حملة فحوصات لخمسة وتسعين مخالطا. لكن لم تسجل اية اصابات اجديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب عدم اجراء مختبر مستشفى الهرمل الحكومي ايَّة فحوصات بالاضافة الى ان الفحوصات التي ارسلت من مستشفى البتول الى مستشفى دار الامل جاءت سلبية. كما لم ترد اية اسماء لمصابين من الهرمل في تقرير الوزارة.

ودعت اللجنة المواطنين الى الانتباه وتحاشي الاختلاط والتعقيم وارتداء الكمامة، لا سيما ضرورة الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء أكانت النتيحة سلبية او ايجابية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:21 | 2020-11-21
23:14 | 2020-11-21
23:11 | 2020-11-21
23:09 | 2020-11-21
22:44 | 2020-11-21
22:41 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website