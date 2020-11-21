لا إصابات جديدة في الهرمل وحالة وفاة واحدة

أفادت لجنة التتبع والترصد في الهرمل أنه تم اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة. وقد اجرى فريق الهيئة الصحية الاسلامية بالتعاون مع وزارة الصحة وفرق الترصد في الهرمل حملة فحوصات لخمسة وتسعين مخالطا. لكن لم تسجل اية اصابات اجديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب عدم اجراء مختبر مستشفى الهرمل الحكومي ايَّة فحوصات بالاضافة الى ان الفحوصات التي ارسلت من مستشفى البتول الى مستشفى دار الامل جاءت سلبية. كما لم ترد اية اسماء لمصابين من الهرمل في تقرير الوزارة.ودعت اللجنة المواطنين الى الانتباه وتحاشي الاختلاط والتعقيم وارتداء الكمامة، لا سيما ضرورة الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء أكانت النتيحة سلبية او ايجابية.