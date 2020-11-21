لبنان

اصابة جديدة في كوسبا الكورة

Lebanon 24
21-11-2020 | 22:20
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 اعلنت بلدية كوسبا في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، حيث أجرت فحص ال pcr وجاءت النتيجة ايجابية"، مؤكدة انها" تلتزم الحجر المنزلي".

وطلبت البلدية من "جميع المخالطين إجراء الفحوص والتزام الحجر المنزلي".
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