7 حالات إيجابية جديدة في كفررمان

اعلنت بلدية كفررمان - النبطية في بيان انها سجلت 7 حالات إيجابية جديدة في البلدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 34 حالة نشطة، تخضع جميعها مع المخالطين للحجر المنزلي، مع متابعة دقيقة من قبل البلدية.وأشارت البلدية الى "أن الأعداد تتزايد بشكل كبير، وتصيب عائلات بكاملها، ما يستدعي مزيدا من الوقاية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة، والتحلي بالمسؤولية لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر".وذكرت "جميع الأهالي بضرورة التبليغ عن أي إصابة، أو الإشتباه بأي عوارض كالرشح، أوجاع جسد، فقدان حاسة الشم، وغيرها من العوارض التي تؤكد الإصابة بكورونا، مع ضرورة الخضوع لفحص الـpcr".وشددت "على ضرورة إلتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، للمصاب والمخالط. وأن أي مخالفة تسجل ستواجه بتسطير محضر ضبط. متمنية الشفاء لجميع المصابين. ودعت إلى التواصل مع خلية الأزمة على الأرقام التالية: 03699780، 70333992، 03467724.