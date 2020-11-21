تدريبات اسرائيلية عند الحدود الجنوبية

سمع اطلاق نار كثيف عند الحدود الجنوبية في محيط بلدة عيتا الشعب داخل الاراضي المحتلة تبين انه ناجم عن تدريبات لجنود الجيش الاسرائيلي داخل حقل رماية خلف موقع الراهب العسكري .

واشارت مصادر امنية ان الوضع الامني عند الحدود مستقر مرجحة ان ما يسمع ناجم عن تدريبات اسرائيلية في محيط عيتا الشعب وليس هناك اي حدث امني حصل عند الحدود .