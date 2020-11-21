لبنان

القوى الأمنية تعمل على إعادة توقيف السجناء الفارين... كم بلغ عددهم حتى الآن؟

Lebanon 24
21-11-2020 | 23:09
A-
A+
Doc-P-768244-637415970382302373.jpg
Doc-P-768244-637415970382302373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارّين بلغ  حتى الان 39 سجيناً، بعد توقيف 25 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري.

وأشارت القوى الامنية الى أنها مستمرة بشكل مكثّف ودون هوادة لاعادة توقيف جميع الفارين.
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن: عدد السجناء الفارّين بلغ حتى الآن 39 سجيناً بعد توقيف 25 فارّاً إضافة إلى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري. مستمرون بشكل مكثّف ودون هوادة لإعادة توقيف جميع الفارين
lebanon 24
22/11/2020 00:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية كفرشيما للاهالي: لتوخي الحذر بعد فرار مساجين من سجن بعبدا
lebanon 24
22/11/2020 00:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية كفرشيما للاهالي: لتوخي الحذر وعدم فتح ابواب المنازل قبل التثبت من هوية الزائر بسبب فرار مساجين من سجن بعبدا
lebanon 24
22/11/2020 00:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
lebanon 24
22/11/2020 00:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن

فرار مساجين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:21 | 2020-11-21
23:14 | 2020-11-21
23:11 | 2020-11-21
22:44 | 2020-11-21
22:41 | 2020-11-21
22:27 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website