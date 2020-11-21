القوى الأمنية تعمل على إعادة توقيف السجناء الفارين... كم بلغ عددهم حتى الآن؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارّين بلغ حتى الان 39 سجيناً، بعد توقيف 25 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري.



وأشارت القوى الامنية الى أنها مستمرة بشكل مكثّف ودون هوادة لاعادة توقيف جميع الفارين.