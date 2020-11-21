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لبنان
القوى الأمنية تعمل على إعادة توقيف السجناء الفارين... كم بلغ عددهم حتى الآن؟
Lebanon 24
21-11-2020
|
23:09
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارّين بلغ حتى الان 39 سجيناً، بعد توقيف 25 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري.
وأشارت القوى الامنية الى أنها مستمرة بشكل مكثّف ودون هوادة لاعادة توقيف جميع الفارين.
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قوى الأمن
فرار مساجين
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