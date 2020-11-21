اتحاد بلديات قضاء صور: 38 إصابة جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، تسجيل 38 إصابة في القضاء اليوم ب covid_19، مثبتة مخبريا، منها 6 إصابات في صور، وذلك بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال.



ونصحت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق إجراءات الوقاية لجهة التعقيم والنظافة ووضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي".