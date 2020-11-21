حريق أشجار في مشمش العكارية تسبب به اشتعال سيارة

تسبب احتكاك كهربائي باشتعال النار في سيارة من نوع BMW في محلة الولي في خراج بلدة مشمش اعالي عكار. وما لبثت النار ان امتدت الى الاشجار الحرجية في المكان.



وقد ساهم التدخل السريع لعناصر ومتطوعي الدفاع المدني وفريق مجموعة درب عكار البيئية في اهماد النار في السيارة ومنع تمدد رقعة النار وسط الغابة والسيطرة عليها.