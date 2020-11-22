لبنان

رسالة من رئيس وزراء استراليا الى اللبنانيين بالاستقلال: ستتخطون المحن والتحديات

Lebanon 24
22-11-2020 | 09:33
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وجه رئيس الوزراء الاوسترالي سكوت موريسون رسالة الى اللبنانيين، لمناسبة عيد الاستقلال، قال فيها: "نتذكر لبنان في مثل هذا اليوم من العام 1943، حيث حقق استقلاله في حدث تاريخي، وهو بلد غني بتاريخه ومركزا للثقافة. إن العلاقات اللبنانبة الاوسترالية تتعمق وتتعزز مع تراكم الاجيال والتواصل بين الشعبين. والاوستراليون من أصل لبناني قدموا الكثير لاوستراليا من خلال تضحياتهم وكرمهم وساعدوا في نجاح المجتمع الاوسترالي المتعدد الحضارات".

 

وإذ لفت الى أن "عيد الاستقلال يحل هذا العام مليئا بالالام نتيجة انفجار بيروت والازمة الصحية التي يتخبط بها العالم"، أكد "تضامنه والشعب الاوسترالي مع شعب لبنان ومع عائلاتهم واصدقائهم في بلدنا"، معتبرا أن "الشعب اللبناني سيتخطى المحنة والتحديات التي يعيشها كما فعل عبر تاريخه".

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