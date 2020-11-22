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لبنان
إصابات جديدة بـ"كورونا" في قضاء زغرتا.. كم بلغ عددها؟!
Lebanon 24
22-11-2020
|
09:47
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أعلنت خلية متابعة أزمة "كورونا" في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 15 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
زغرتا 1.
مجدليا 5.
رشعين 2.
الفوار 1.
بسبعل 1.
ارده 1.
كفردلاقوس 1.
علما 1.
حريقس 1.
بشنين 1.
وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".
وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظاً على السلامة العامة".
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