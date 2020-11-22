رئيس "التفتيش المركزي": لاستقلال السلطة القضائية بالنصوص والنفوس

غرد رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، على "تويتر" قائلاً: "التقاء أرقام النصر في ذكرى استقلال لبنان الـ 77 رجاء لغد أفضل يكتمل فيه معنى عيد الاستقلال بنصرة مشهدية العدالة الحق عبر تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلال السلطة القضائية بالنصوص والنفوس، للحزم في دعم الشفافية والنزاهة والعمل على بناء إدارة عامة منتجة تحسن خدمة مواطنيها بكرامة".

إلتقاء أرقام النصر في ذكرى استقلال لبنان ال٧٧ رجاء لغد افضل يكتمل فيه معنى #عيد_الاستقلال بنصرة مشهدية #العدالة #الحق عبر تفعيل #الاجهزة_الرقابية واستقلال #السلطة_القضائية بالنصوص والنفوس،للحزم في دعم #الشفافية والنزاهة والعمل على بناء #إدارة_عامة منتجة تحسن خدمة مواطنيها بكرامة. pic.twitter.com/2OqeLE1ZEt — Georges Auguste Attieh (@GeorgesAAttieh) November 22, 2020