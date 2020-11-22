رئيس "التفتيش المركزي": لاستقلال السلطة القضائية بالنصوص والنفوس

إلتقاء أرقام النصر في ذكرى استقلال لبنان ال٧٧ رجاء لغد افضل يكتمل فيه معنى #عيد_الاستقلال بنصرة مشهدية #العدالة #الحق عبر تفعيل #الاجهزة_الرقابية واستقلال #السلطة_القضائية بالنصوص والنفوس،للحزم في دعم #الشفافية والنزاهة والعمل على بناء #إدارة_عامة منتجة تحسن خدمة مواطنيها بكرامة. pic.twitter.com/2OqeLE1ZEt
— Georges Auguste Attieh (@GeorgesAAttieh) November 22, 2020
إلتقاء أرقام النصر في ذكرى استقلال لبنان ال٧٧ رجاء لغد افضل يكتمل فيه معنى #عيد_الاستقلال بنصرة مشهدية #العدالة #الحق عبر تفعيل #الاجهزة_الرقابية واستقلال #السلطة_القضائية بالنصوص والنفوس،للحزم في دعم #الشفافية والنزاهة والعمل على بناء #إدارة_عامة منتجة تحسن خدمة مواطنيها بكرامة. pic.twitter.com/2OqeLE1ZEt