بلدية مشحا: 13 إصابة جديدة

أصدرت بلدية مشحا بيانا جاء فيه: "في إطار متابعتنا للوضع الصحي في البلدة، يهمنا أن نعلن إصابة اثنين من الاهالي بفيروس كورونا، ليصبح عدد المصابين 13 وهم قيد الحجر المنزلي".

ودعت جميع المخالطين وكل من تظهر لديه أعراض الاصابة الى التزام الحجر المنزلي.

وشددت على الاهالي "ضرورة التقيد والتشدد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وتفادي الاكتظاظ، واعتماد الكمامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص".