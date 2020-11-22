لبنان

تنبيه: موعد عبر "واتسآب" فضرب بمسدس وسرقة.. هذا ما حصل في بريتال!

Lebanon 24
22-11-2020 | 12:20
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حضر الى بلدة بريتال ب. ي.  و ح. ش. فلسطينيي الجنسية على متن جيب، وذلك بعد تواصلهما مع شخص عرّف عن نفسه أنه يدعى بالسيّد عبر تطبيق واتسآب والذي سيعمد الى بيع ب. المذكور ديبويات بيئة. ولدى وصولهما الى المكان طلب منهما السيّد التواصل مع ابن عمه كونه خارج المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".

وبحسب المراسل، تم اقتيادهما من قبل شخص على متن دراجة نارية الى شخص آخر في بلدة بريتال وبعد تريث ب. وطلبه تأجيل الموعد الى تاريخ لاحق، طلب الشخصان المجهولان  من ب. اصطحابهما معه، حيث اقدما على الاعتداء عليه بالضرب بواسطة أعقاب مسدسات. عندها قام ب.  بإطلاق النار من مسدسه الحربي في الهواء ترهيباً. وعلى الرغم من ذلك، استطاعا اخراجهما هو والفلسطيني الآخر من السيارة وسلباهما السيارة وأوراقهما الثبوتية ومسدس حربي وسلاح حربي ومبلغ من المال ثم فرا الى جهة مجهولة.

 وقد تم نقل ب. الى المستشفى  للمعالجة.
المصدر: لبنان 24
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