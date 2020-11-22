لبنان

لمناسبة ذكرى الاستقلال.. عكر تضع إكليلاً من الزهر على نصب الأمير فخر الدين

Lebanon 24
22-11-2020 | 12:34
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لمناسبة ذكرى عيد الإستقلال السابع والسبعين، وإستناداً الى قرار رئاسة الجمهورية بإلغاء المناسبات المتعلقة بعيد الإستقلال، والإكتفاء بوضع إكاليل من الزهر، مثلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوضع إكليل من الزهرعلى نصب الأمير فخر الدين عند مدخل وزارة الدفاع، وذلك بحضور ممثل قائد الجيش العميد الركن أنطوان فرنسيس، ورئيس وضباط الغرفة العسكرية. وقد أقيمت للوزيرة عكر مراسم وتشريفات رسمية عزفت خلالها موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني ونشيد الموتى. الوزيرة عكر تمنت للبنانيين وللجيش اللبناني قيادةً وضباطاً وعناصراً وأفراد،عيد إستقلال يعمه الخير والأمن والأمان والإستقرار والإزدهار بعيداً عما يمر به لبنان اليوم.
 
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