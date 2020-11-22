السفيرة الفرنسية بذكرى الاستقلال... ماذا قالت للبنانيين؟

بمناسبة ذكرى الاستقلال، غردت السفيرة الفرنسية آن غريو عبر تويتر، قائلة: "الى اللبنانيين الأعزاء، قبل ٧٧ عاماً اعتمد ٧ نواب علمكم وفي وسطه الأرزة، رمز الخلود والسلام. فلتبقى هذه الراية التي تعتزون بها وترفعونها في الشارع مرشدكم نحو لبنان قوي وموحد في تعدديته، لبنان سلمي قادر على تخطي المحن".وأكدت للبنانيين أن "فرنسا تقف إلى جانبكم، وستبقى إلى جانبكم، معكم ومن أجلكم. سأعمل جاهدةً في هذا السبيل، مستمدّةً عزمي من كرامتكم وشجاعتكم".