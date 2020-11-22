بهذه الكلمات.. قوى الأمن هنأت اللبنانيين بالاستقلال

بمناسبة عيد #الاستقلال 77 تتقدم #قوى_الأمن الداخلي من اللبنانيين،في داخل الوطن وخارجه،بالتهاني المشفوعة بالأمل،لنعبر الصعاب،ونجتاز المعوّقات التي تواجهنا،على قاعدة #كلنا_للوطن، #يدًا_واحدة بالوطنية والسيادة والحرية،وإيمانًا منّا بأن الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات pic.twitter.com/iIvnHiqxhu
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 22, 2020
بمناسبة عيد #الاستقلال 77 تتقدم #قوى_الأمن الداخلي من اللبنانيين،في داخل الوطن وخارجه،بالتهاني المشفوعة بالأمل،لنعبر الصعاب،ونجتاز المعوّقات التي تواجهنا،على قاعدة #كلنا_للوطن، #يدًا_واحدة بالوطنية والسيادة والحرية،وإيمانًا منّا بأن الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات pic.twitter.com/iIvnHiqxhu