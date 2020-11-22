بهذه الكلمات.. قوى الأمن هنأت اللبنانيين بالاستقلال

تتقدم قوى الأمن الداخلي في بيان، لمناسبة عيد الاستقلال الـ77، من اللبنانيين في داخل الوطن وخارجه، بـ "التهاني المشفوعة بالأمل لنعبر الصعاب، ونجتاز المعوقات التي تواجهنا، على قاعدة كلنا_للوطن، يدا واحدة بالوطنية والسيادة والحرية، وإيمانا منا بأن الاستقلال ما زال حيا فينا، مهما عظمت التحديات".

بمناسبة عيد #الاستقلال 77 تتقدم #قوى_الأمن الداخلي من اللبنانيين،في داخل الوطن وخارجه،بالتهاني المشفوعة بالأمل،لنعبر الصعاب،ونجتاز المعوّقات التي تواجهنا،على قاعدة #كلنا_للوطن، #يدًا_واحدة بالوطنية والسيادة والحرية،وإيمانًا منّا بأن الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات pic.twitter.com/iIvnHiqxhu — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 22, 2020