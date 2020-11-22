وحش بشري.. اعترف بخطف إبنة الـ12 عاماً واغتصابها بفندق!

ادعت غ. ف. (مواليد 1982/سورية الجنسية) والتي تقيم في منطقة البيسارية ضد كل من ف. ا. (مواليد 2003) الذي يسكن في حارة صيدا والمدعو ر. ن. (مواليد2001) بجرم خطف ابنتها القاصر ز. ح. مواليد 2008 وذلك بتاريخ 14 الجاري، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".وبحسب المراسل، انتقلت دورية من مخفر حارة صيدا الى منزل ا. ا. وتم احضاره الى المخفر، والذي تبين أنه قام بالجرم بعد اعترافه خلال التحقيق بإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع الفتاة كما اعترف بفض بكارتها.وبمراجعة القضاء المختص اشار حضرته بتوقيف ا. المذكور وترك كل من الموقوفين غ. ف. وم. ت. وف. ا. لقاء سندات اقامة وتسليم ز. الى جمعية خاصة برعاية الأحداث وابقاء المحضر مفتوح والعمل على تكليف دورية الى جزين واصطحاب القاصر ا. ا. بصفة دليل لإرشاد الدورية على الفندق الذي استقبلهما واستدعاء صاحب الفندق.