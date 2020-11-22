لبنان

وحش بشري.. اعترف بخطف إبنة الـ12 عاماً واغتصابها بفندق!

Lebanon 24
22-11-2020 | 14:20
A-
A+


Doc-P-768362-637416514454139661.jpg
Doc-P-768362-637416514454139661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ادعت غ. ف. (مواليد 1982/سورية الجنسية) والتي تقيم في منطقة البيسارية ضد كل من ف. ا. (مواليد 2003) الذي يسكن في حارة صيدا والمدعو ر. ن. (مواليد2001) بجرم خطف ابنتها القاصر ز. ح. مواليد 2008 وذلك بتاريخ 14 الجاري، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".

وبحسب المراسل، انتقلت دورية من مخفر حارة صيدا الى منزل ا. ا.  وتم احضاره الى المخفر، والذي تبين أنه قام بالجرم بعد اعترافه خلال التحقيق بإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع الفتاة كما اعترف بفض بكارتها.

وبمراجعة القضاء المختص اشار حضرته بتوقيف ا. المذكور وترك كل من الموقوفين غ. ف. وم. ت.  وف. ا. لقاء سندات اقامة وتسليم ز. الى جمعية خاصة برعاية الأحداث وابقاء المحضر مفتوح والعمل على تكليف دورية الى جزين واصطحاب القاصر ا. ا.  بصفة دليل لإرشاد الدورية على الفندق الذي استقبلهما واستدعاء صاحب الفندق.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2020-11-22
16:18 | 2020-11-22
16:05 | 2020-11-22
15:57 | 2020-11-22
15:41 | 2020-11-22
15:31 | 2020-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website