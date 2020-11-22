بلدية حرف السياد الضنية: 3 إصابات جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية حرف السياد ـ الضنية، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية pcr التي أجريت لهم وجاءت نتيجتها إيجابية.

وطلبت الخلية في بيان، من المصابين والمخالطين لهم التقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".