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لبنان
سرقة 30 مليون ليرة من منزل في حي السلم!
Lebanon 24
22-11-2020
|
14:34
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أقدم مجهول في حي السلم بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى منزل المدعو م. ع. لبناني وسرق من داخله مبلغ مالي قدره 30 مليون ليرة لبنانية، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
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