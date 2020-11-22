سرقة 30 مليون ليرة من منزل في حي السلم!

أقدم مجهول في حي السلم بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى منزل المدعو م. ع. لبناني وسرق من داخله مبلغ مالي قدره 30 مليون ليرة لبنانية، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.