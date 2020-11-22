قوى الأمن: 23751 مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أن عدد المحاضر المنظمة من تاريخ 14/11/2020 ولغاية ظهر اليوم 22/11/2020 لمخالفة قرار التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بلغ 23751 محضرا.وذكرت المواطنين أنه بإمكانهم الإبلاغ عن أي مخالفة عبر إرسال رسالة خاصة الى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن صورا توثق المخالفة أو عبر خدمة (بلّغ) على الموقع الرسمي للمديرية العامة لقوة الأمن الداخلي".