خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!

أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون تسجيل أربع إصابات جديدة: 1 مجدل سلم و3 في الصوانة، وحالة وفاة في بلدة مجدل سلم.

وأشار الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 548 إصابة وحالات الشفاء 391 حالة و19 وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 110 حالات مصابة مؤكدة مخبريا، 104 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات في المستشفى".