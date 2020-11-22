بلدية أرزي: تسجيل 5 إصابات جديدة

أعلنت خلية الازمة في بلدية أرزي، تسجيل خمس حالات إيجابية جديدة بفيروس COVID-19 المستجد في البلدة، وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والتواصل مع خلية الأزمة.

ودعت البلدية الاهالي الى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وارتداء الكمامة بشكل مستمر والحجر الفوري لكل شخص تظهر عليه أي عوارض والتواصل مباشرة مع خلية الازمة".