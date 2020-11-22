حادثة مأساوية.. انتشال جثة شابين قضيا في بئر في برجا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن انتشال وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، جثة الشابين إ..ز وإ.ب من بلدة الجية، وتم نقلهما الى مستشفى سبلين الحكومي.

وكان الشابان يعملان على تنظيف إحدى الآبار الخاصة في بلدة برجا، ويبدو أنهما فقدا الأوكسجين داخل البئر وقضيا اختناقا.