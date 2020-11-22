نتانياهو: لن نسمح لوكلاء إيران بالعمل ضدنا من سوريا ولبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أنه "لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا ولن نسمح لوكلائها بالعمل ضدنا من أراضي سوريا و لبنان، ومن أي مكان آخر ولن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية".وكان قد أشار نتانياهو، في رسالة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إلى أنه "يجب عدم العودة للاتفاق النووي السابق مع إيران ومنعها من حيازة أسلحة نووية".