20
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عدوان: معركة التدقيق الجنائي لن تنتهي حتى تصل إلى نتيجتها
Lebanon 24
22-11-2020
|
18:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب جورج عدوان، في حديث عبر قناة الـ"MTV"، أن "الصراع حول التدقيق الجنائي بدأ في حكومة حسان دياب، ولم تكن الأطراف جميعها مع هذا التدقيق". وقال: "معركة التدقيق الجنائي لم تنته، وهي محتدمة، ولن تنتهي حتى تصل إلى نتيجتها، فمن دونها لا إصلاح وسنبقى في التعتير والإذلال".
أضاف: "عندما طالبت بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان قامت القيامة، ومن شأن التدقيق أن يفضح الإختلاسات والشواذات في الوزارات والإدارات".
وتابع: "ليس خافياً على أحد أن وزيرة العدل على تنسيق كبير مع رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، وهي من الذين حاربوا في هذا الملف. لا بد من تسجيل الخطوة المتعلقة بالتدقيق الجنائي لحكومة حسان دياب واتخاذ هذا القرار والإصرار عليه".
وقال: "تقدمنا باقتراح قانون لتعليق بعض المواد المتعلقة بالسرية المصرفية لمدة معينة ولمواضيع محددة ولشركة محددة، لإزالة ورقة التين، فلا يختبئ أحد وراء ذريعة السرية المصرفية".
واستغرب "أن يبقى حاكم مصرف لبنان، مع كل ما يجري، في منصبه، وإذا كان سبب بقائه في منصبه أنه يعلم بالأمور التي أوصلتنا للوضع الحالي، فعلى الحاكم إذا أن يعلمنا بما حصل، ومن بعدها لكل حادث حديث".
ورأى أن "جزءا من الطبقة السياسية المتسلطة على الدولة بشكل أو بآخر، لا يتعاطى مع الوضع الذي وصل إليه البلد".
واعتبر "اننا قد لا نشبه بقية السياسيين، ولا نريد أن نشبههم، ولكن قوتنا أننا نتكلم ونطالب بما يريده الناس. هذه معركة لاستئصال الفساد والفاسدين ومن أوصل الوضع إلى ما هو عليه، وبالتالي كل هذه المماطلة التي تحصل هي على أمل أن ييأس الناس. لسنا مع تعويم حكومة تصريف الأعمال، ونحن ندعو الى تأليف حكومة اليوم قبل الغد. لكن اذا كانت ستشكل بالمحاصصة، فمن الأفضل ألا تشكل".
وأكد أن "القوات اللبنانية لم تغير موقفها إطلاقا من موضوع تأليف الحكومة والخلاف مع سعد الحريري ليس شخصيا أبدا".
كذلك اعتبر أن "إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية دعسة ناقصة، ومخالفة دستورية، فإما أن تسري المداورة على الجميع أو بلاها".
وعن قانون الانتخاب، قال: "ككتلة قوات لبنانية كان لنا موقف واضح في جلسة اللجان الماضية، قلنا فيه إن الوقت ليس إطلاقا لطرح قانون انتخاب جديد، وفي ظل كل ما يجري حاليا هل نزيد مشكلة لتفريق الناس وفتح صراع جديد؟ نحن ضد طرح موضوع قانون الانتخاب، ولن نقبل تغيير قانون الانتخاب، فهذا الموضوع يأخذ لبنان إلى مكان آخر. موضوع قانون الانتخاب يتم استخدامه لتغيير النظام اللبناني".
وأشار الى أن "تأليف الحكومة وفقا للدستور يجب أن يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويجب تحديد ما هو المعتمد، وما هو معتمد يجب أن يسري على الجميع، وطريقة التعاطي يجب أن تكون متوازية".
ورأى أن "ودائع اللبنانيين لم تتبخر، هي لم تعد موجودة في المصارف ومصرف لبنان، والسؤال: إلى أين ذهبت؟ من هذا المكان يجب أن تعود".
وختم عدوان مؤكدا أن "قانون استقلالية القضاء نعمل عليه ومن المتوقع الانتهاء خلال أسابيع أو أشهر".
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
09:11 | 2020-11-22
22/11/2020 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 11:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
15:57 | 2020-11-22
22/11/2020 03:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
09:19 | 2020-11-22
22/11/2020 09:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
20:03 | 2020-11-22
22/11/2020 08:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:02 | 2020-11-23
لبنان أحيا الاستقلال الافتراضي ... فهل يفْلت من السيناريو التراجيدي؟
23:55 | 2020-11-22
مقدمات النشرات المسائيّة
23:54 | 2020-11-22
عدد إصابات "كورونا" يتراجع في بنت جبيل
23:48 | 2020-11-22
حريق داخل سيارة في زحلة
23:13 | 2020-11-22
شدياق: لا نحمل شخصاً واحداً مسؤولية الازمة وليحاسب كل من يثبت فساده
22:37 | 2020-11-22
فضل الله: إذا أميركا فرضت شرط عدم تمثيل حزب الله في الحكومة فسنكسره
فيديو
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-11-22
23/11/2020 01:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
23/11/2020 01:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
23/11/2020 01:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact