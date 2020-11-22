سكاف: اليوم في رجال سلطة عم يعتقلوا اللبنانيين ونحنا رهائن عندن

غردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف على "تويتر" قائلاً: "حكاية الإستقلال من 77 سنة علمتنا أنو كان في رجال دولة واستقلال، زعماء أعتقلوا بقلعة راشيا وكبار شكلوا حكومة بشامون. اليوم في رجال سلطة عم يعتقلوا اللبنانيين بقلعة كبيرة ونحنا رهائن عندن، هيدا صار إسمو إستغلال وفرض إغلال وبكل روح مذهبية وطائفية".

