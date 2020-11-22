كم بلغ عدد السجناء الذين تم القبض عليهم حتى الساعة؟

أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارّين أصبح حتى الآن 35 سجيناً، بعد توقيف 29 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري.وأشارت قوى الامن الى أنها مستمرة بالملاحقات والإستقصاءات المكثفة لإعادة توقيف جميع الفارين.وكانت عملية الفرار حصلت صباح السبت من نظارة قصر العدل في بعبدا.