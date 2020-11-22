يان كوبيتش عن مستجدات التدقيق المالي الجنائي: "هل تفاجأ أحد؟"

غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على حسابه على "تويتر" قائلا :" التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان تلاشى مجددا... هل تفاجأ أحد؟".



وكانت شركة "ألفاريز ومرسال" التي تعاقدت معها الحكومة اللبنانية قبل أشهر لإجراء التدقيق الجنائي في الحسابات أعلنت انسحابها من العملية، بسبب عدم حصولها على المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق.