اصابات كورونا الجديدة... كيف توزعت على المناطق اللبنانية؟

نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا على البلدات والمدن اللبنانية.



وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان اضافة الى 6 حالات وفاة.