لبنان

بمناسبة الاستقلال.. أنقرة عايدت لبنان بإضاءة برجها بالعلمين اللبناني والتركي

Lebanon 24
22-11-2020 | 19:21
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بمناسبة عيد استقلال لبنان السابع والسبعين، أضاءت العاصمة التركية انقرة برجها بألوان العلم اللبناني، مع العلمين اللبناني والتركي، مرفوق بعبارة "نتمنى للجمهورية اللبنانية الشقيقة عيد استقلال سعيد".
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