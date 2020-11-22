بمناسبة الاستقلال.. أنقرة عايدت لبنان بإضاءة برجها بالعلمين اللبناني والتركي

بمناسبة عيد استقلال لبنان السابع والسبعين، أضاءت العاصمة التركية انقرة برجها بألوان العلم اللبناني، مع العلمين اللبناني والتركي، مرفوق بعبارة "نتمنى للجمهورية اللبنانية الشقيقة عيد استقلال سعيد".

