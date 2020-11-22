لبنان

رقم مرتفع لمحاضر مخالفات قرار التعبئة العامة... كم بلغ حتى اليوم؟

Lebanon 24
22-11-2020 | 19:32
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أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 18:00 من تاريخ اليوم منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 24619.
 
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