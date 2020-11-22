رقم مرتفع لمحاضر مخالفات قرار التعبئة العامة... كم بلغ حتى اليوم؟

أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 18:00 من تاريخ اليوم منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 24619.