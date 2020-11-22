اشتباكات عنيفة بين عائلتين في شمال الهرمل.. والجيش يتدخل (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين آل ناصر الدين وآل الهق في منطقتي الناصرية والبويضة، شمال قضاء الهرمل، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية حادثة اطلاق النار التي حصلت منذ بعض الوقت في منطقة حوش السيد علي والتي أدت الى جرح 3 أشخاص. وتعمل وحدات الجيش ومديرية المخابرات على الدخول الى المحلة لضبط الوضع واعادة الهدوء.