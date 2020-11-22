اشتباكات عنيفة بين عائلتين في شمال الهرمل.. والجيش يتدخل (فيديو)

وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية حادثة اطلاق النار التي حصلت منذ بعض الوقت في منطقة حوش السيد علي والتي أدت الى جرح 3 أشخاص.
وتعمل وحدات الجيش ومديرية المخابرات على الدخول الى المحلة لضبط الوضع واعادة الهدوء.
اشتباكات عنيفة في #بعلبك - #الهرمل
1/2 pic.twitter.com/oXwKmgN4ea
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 22, 2020
اشتباكات عنيفة في #بعلبك - #الهرمل
1/2 pic.twitter.com/oXwKmgN4ea
اشتباكات عنيفة في #بعلبك - #الهرمل
2/2 pic.twitter.com/t94d6ylh35
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 22, 2020
اشتباكات عنيفة في #بعلبك - #الهرمل
2/2 pic.twitter.com/t94d6ylh35