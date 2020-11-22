ما هو جديد "كورونا" في مستشفى الحريري؟

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا Covid-19، وجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 197 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84 فحصا.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 19 فحصا.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 714 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.

- حالات وفاة: صفر.