الجميل في ذكرى استشهاد معوض: كان من الأوادم الذين يفتقدهم لبنان

غرد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل عبر "تويتر"، في ذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوض قائلاً: "نتأكد مع الوقت أن أيادي الغدر والاغتيال امتدت إلى كل من كان في إستطاعته إخراج لبنان من دوامة الحقد المتبادل. رينيه معوض من الأوادم الذين يفتقدهم لبنان".

وأرفق تغريدته بصورة تجمعه مع النائب المستقيل ميشال معوض متوجها إليه بالقول: "معا صديقي نكمل النضال من أجل لبنان أفضل".