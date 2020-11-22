الجميل في ذكرى استشهاد معوض: كان من الأوادم الذين يفتقدهم لبنان

نتأكد مع الوقت ان أيادي الغدر والاغتيال امتدت إلى كل من كان في إستطاعته إخراج لبنان من دوامة الحقد المتبادل.#رينيه_معوض من الأوادم الذين يفتقدهم لبنان.
معا صديقي @michelmoawad نكمل النضال من أجل لبنان أفضل. ✊🇱🇧 pic.twitter.com/HcaQKrncFH
— Samy Gemayel (@samygemayel) November 22, 2020
نتأكد مع الوقت ان أيادي الغدر والاغتيال امتدت إلى كل من كان في إستطاعته إخراج لبنان من دوامة الحقد المتبادل.#رينيه_معوض من الأوادم الذين يفتقدهم لبنان.
معا صديقي @michelmoawad نكمل النضال من أجل لبنان أفضل. ✊🇱🇧 pic.twitter.com/HcaQKrncFH