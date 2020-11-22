"كورونا" يتقدم في مناطق عديدة.. ما الجديد؟

أعلنت بلدية الدوير تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه "جرى تسجيل حالتي شفاء".



وذكرت البلدية بـ"ضرورة الإلتزام بالتعلميات الصادرة عن وزارة الصحة، إن كان لجهة إرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي، أو منع التجمعات على أنواعها".

كذلك، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في "حركة أمل" و"حزب الله"، في بيان، تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة.

من جهتها، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3113، وقد تماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام.



وأشارت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، وأملت من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



كما ذكرت بضرورة "الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".

من جهتها، سجلت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".



