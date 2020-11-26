بسبب جلسة مجلس النواب.. احذروا هذه الطرقات الجمعة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:"يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 27-11-2020، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت.لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:-السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.- نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا وإعادته بإتجاه غبريال المر.- مفترق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.- مفترق "بنك بيروت" وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.- منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.-تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع بارلين - كارلتون ديغول.- تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.-تحويل السير القادم من "Summer land" -حديقة بن زايد، صعودا باتجاه ساحة عبد العال - غبريال المر - الماريوت.-منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم".