لبنان

بسبب جلسة مجلس النواب.. احذروا هذه الطرقات الجمعة

Lebanon 24
26-11-2020 | 23:08
A-
A+
Doc-P-769657-637420296481802320.jpeg
Doc-P-769657-637420296481802320.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 27-11-2020، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت.
لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:

-السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

- نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا وإعادته بإتجاه غبريال المر.

- مفترق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

- مفترق "بنك بيروت" وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

- منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

-تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع بارلين - كارلتون ديغول.

- تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

-تحويل السير القادم من "Summer land" -حديقة بن زايد، صعودا باتجاه ساحة عبد العال - غبريال المر - الماريوت.

-منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:16 | 2020-11-27
00:13 | 2020-11-27
00:05 | 2020-11-27
23:55 | 2020-11-26
22:32 | 2020-11-26
22:25 | 2020-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website