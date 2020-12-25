صوّرت من لبنان.. فيديوهات جديدة للضرية الإسرائيلية على سوريا تنتشر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجلات فيديو قال الناشطون إنّها صوّرت بالتزامن مع الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت سوريا عبر الأجواء اللبنانية.

والتقطت كاميرات اللبنانيين لحظات تحليق الطائرات الإسرائيلية المعادية في الأجواء اللبنانية، كما صوّرت تسجيلات فيديو قيل إنها توثٌّق لحظة شن الضربة.

خرق جدار صوت ضمن محافظة عكار بسبب مرور سرب من الطائرات الحربية المعادية على علو منخفص فوق المنطقة ما تسبب بحالة من الذعر و الهلع لدى المواطنين. pic.twitter.com/vldk8zy5yJ — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) December 24, 2020

غارات وهمية لطيران المعادي في أجواء بيروت pic.twitter.com/9nrrAj2YuC — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) December 24, 2020

IAF F-16’s on afterburner over Lebanon minutes ago as Syrian air defence engage targets from Tartus pic.twitter.com/T4eew0tUyw — ELINT News (@ELINTNews) December 24, 2020

وكانت تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف صاروخي إسرائيلي تعرضت له منطقة مصياف في ريف حماة بسوريا بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة.

وقالت "سانا" إنّ "وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدّت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".



ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنّه "في تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".