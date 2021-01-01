لبنان

"ليلة رعب" في لبنان احتفالا بالعام الجديد.. "هستيريا" اطلاق النار تقتل امرأة وتجرح آخرين (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2021 | 10:25
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عاش اللبنانيون حالة قلق ليلة رأس السنة، جراء إطلاق النار الكثيف احتفالاً بنهاية عام 2020، وهي ظاهرة تتكرر في كل مناسبة لتظهر حجم انتشار السلاح الفردي والمتفلت دون أي ضوابط.

 

لبنان الذي شهد عام 2020 أضخم أزمة مالية في تاريخه، عززها انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب الماضي، الذي أسفر عن  مقتل نحو 200 شخصاً وإصابة آلاف ‏بجروح، أراد البعض فيه الاحتفال بإطلاق الرصاص وحتى القذائف في بعض المناطق، ما أثار خوفا لدى المواطنين الذين عجت هواتفهم برسائل متناقلة بضرورة الابتعاد عن النوافذ خشية الرصاص الطائش.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية عن سقوط رصاص طائش على أسطح مبانٍ سكنية جراء إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية في الهواء، في بيروت، الضاحية الجنوبية، وطرابلس شمالاً، وفي محافظة بعلبك والهرمل ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

 

 

ونشر لبنانيون، عبر موقع "تويتر"، فيديوهات وصور توثق حالة "هستيريا اطلاق النار"، مشيرين إلى أنّ البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة، وكلفة الرصاصة الواحدة دولارين (حوالى 3000 ليرة لبنانية بالسعر الرسمي، و16000 ليرة لبنانية بسعر السوق السوداء) ، على حد قولهم.

شعب ما معه ياكل بس معه يقوّص و حق الرصاصة الوحدة دولارين!!!

وين سهران وزير الداخلية الليلة؟ الأمن و الأمان واصل للركب🙂#رصاص_العيد_بيقتل pic.twitter.com/qoq5z2Y3wK

 
 

وفي سياق متصل، توفيت السورية ح.ع.ج.إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل مخيم الطيبة للنازحين السوريين منتصف ليل أمس، إحتفالا برأس السنة الجديدة.

 

ونقلت إلى براد مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك.

 

 

كما أصيب طفل في الشويفات وشخص في طرابلس نتيجة الرصاص الطائش أيضاً، بحسب ما ذكرت الـ lbci.

 

المصدر: الحرة
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