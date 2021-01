مدونة إسرائيلية زارت بيروت في رأس السنة!؟

زارت مدونة إسرائيلية بيروت، في زيارة سرية لم تكشف عنها لجمهورها إلا بعد وصولها إلى دبي، يوم السبت الماضي، وسط جهل تام من قبل الأمن العام اللبناني والحكومة اللبنانية.

ونشر مدونون لبنانيون قصة المدونة الأميركية الإسرائيلية إيلين تامير الشهيرة في مواقع التواصل بلقب @DearAlyne، حيث يتابعها مئات الآلاف في "أنستغرام" وأكثر من 3 ملايين في "فايسبوك"، وتعرف بعلاقتها المقربة من مدون بارز آخر يحمل اسم "Nas Daily" يتهم بأنه يضخ المواد الدعائية الإسرائيلية في مواقع التواصل الاجتماعي.

Its confirmed that @Dearlyne on insta the #israel|i citizen and Gf of the Famous Israeli @Nazdaily 🇮🇱 visited #Lebanon 🇱🇧on 31st of december and stayed 2 days here



Some of the visited area are #Beirut , gemmayzeh and Mar Mkhayel pic.twitter.com/dxK7dn9FhR

— ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) January 3, 2021

وبدأت القصة مساء السبت، عندما نشرت تامير عدداً من الصور عبر خاصية "ستوريز" في "أنستغرام" من مطار دبي حاملة جواز سفرها الأميركي بيدها، متحدثة عن زيارة سرية إلى دولة لم تكشف عنها بشكل صريح. وردت على بعض المعلقين الذين تساءلوا في الأيام الماضية عن غيابها التام عن النشر، بالقول أنها كانت في دولة تتطلب منها الحذر قبل النشر لأسباب أمنية وسياسية.

وفيما تكهن بعض المعلقين بأن تامر كانت في تركيا، نفت المدونة الإسرائيلية ذلك، ليقارن المدونون اللبنانيون الصور التي نشرتها بصور من بيروت، بالإضافة الى تقصي رحلة الطائرة التي وصلت بها إلى دبي، مؤكدين أن الصور تظهر وجودها في العاصمة اللبنانية مع "أصدقاء مقربين لها" خلال رأس السنة، من دون معرفة الأمن العام اللبناني حسب تعبيرهم.